Alors que les eaux se retirent, le Kentucky commence à se remettre des inondations dévastatrices

Bien que le nombre de décès confirmés soit resté stable à 37, le gouverneur Andy Beshear a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bilan augmente d'au moins "quelques personnes" dans les jours à venir.

Après des jours de pluies torrentielles, une vague de chaleur dangereuse est devenue la dernière préoccupation météorologique, avec des températures qui devraient culminer à près de 100 Fahrenheit (37 Celsius) mercredi.

"Nous avons déjà perdu 37 Kentuckiens", a-t-il déclaré, exhortant les milliers de personnes qui restent privées d'électricité à se rendre dans l'une des huit stations de refroidissement. "Nous ne voulons pas en perdre d'autres à cause de ce qui va être une chaleur vicieuse".

Malgré les conditions, la tâche ardue de nettoyage et de reconstruction était bien engagée mercredi, alors que les eaux se retiraient et que les zones éloignées devenaient plus accessibles. Des montagnes de débris boueux, des véhicules renversés et des maisons délogées de leurs fondations étaient des vues courantes.

Environ 400 membres de la Garde nationale du Kentucky étaient présents mercredi, livrant des centaines de caisses d'eau et participant à l'effort de récupération, a déclaré M. Beshear lors d'une conférence de presse matinale.

À l'école primaire Jones Fork de Mousie, une minuscule communauté du comté de Knott, la Garde nationale préparait des fournitures à distribuer aux victimes des inondations.

Samuel Whitehead, qui sert à temps partiel dans la Garde, est un enseignant qui vit à Morehead, dans le nord de l'État. Il a déclaré que voir la dévastation dans la zone d'inondation était émouvant pour lui car il a grandi dans la région.

"Je suis originaire de Hazard, et le simple fait de venir ici et de voir que les gens autour desquels j'ai grandi, mes voisins et mes vieux amis, que certains d'entre eux ont subi toutes ces pertes, c'est vraiment difficile à regarder pour moi", a-t-il déclaré mardi. "Et j'ai l'impression que je ne peux pas en faire assez".

Dans la ville voisine de Hindman, les eaux de crue avaient submergé le premier étage du bâtiment qui abrite le cabinet d'avocats Bowling.

Dinah Lynn Bowling, avocate et copropriétaire du cabinet, était pensive alors qu'elle se tenait dehors mardi après-midi.

"Au début, c'était très dur, et c'était très dévastateur de voir ce pour quoi nous avions travaillé si dur être détruit", a-t-elle déclaré. "Mais encore une fois, nous savons que nous sommes si reconnaissants envers Dieu parce que nous avons toujours nos vies, nos familles ont les leurs."

À environ 60 miles (100 km) au nord-ouest, des survivants étaient assis à l'extérieur d'un abri temporaire mis en place par la Croix-Rouge américaine à la Wolfe County High School de Campton. Certains d'entre eux ont parlé de l'expérience déchirante qu'ils ont vécue en fuyant l'eau qui montait rapidement avec à peine plus que leur vie.

"En deux heures, l'eau est montée au-dessus du toit d'une maison. Nous avons évacué avec le peu que nous avions", a déclaré Dustin Cesefske, qui vit avec sa famille à Hardshell, un hameau du comté de Breathitt situé au cœur de la zone inondable. "Nous avions juste les vêtements sur le dos et c'est tout".

Pour certains de ceux qui ont trouvé refuge dans le refuge, il est trop tôt pour spéculer sur ce que l'avenir leur réserve, s'ils vont reconstruire ou se reloger.

"Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous allons faire. Nous avons complètement perdu notre maison. Elle a été complètement submergée", a déclaré Jonas Creech, qui s'est échappé du parc à caravanes où il vit à Jackson, dans le Kentucky, avec son beau-père et sa mère aveugle.

"Donc nous n'avons pas vraiment de plans à partir d'ici", a-t-il dit, la voix traînante.