Les grands noms du secteur financier se sont réunis à New York la semaine dernière pour collecter des fonds en faveur d'un musée de la finance qui a perdu son adresse emblématique de Wall Street.

Lors du gala du musée de la finance américaine, le milliardaire Ken Griffin a accueilli les participants sur d'immenses écrans vidéo dans la salle de bal Ziegfeld de Manhattan, de style art déco. Mark Carney, président de Brookfield Asset Management et ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, a rendu hommage à Richard Clarida, ancien vice-président de la Réserve fédérale. JPMorgan Chase et Wells Fargo ont acheté des tables.

Le philosophe Santayana a dit : "Ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répéter", a déclaré Howard Marks, cofondateur milliardaire d'Oaktree Capital Management, à Reuters avant de recevoir un prix. "C'est tout aussi vrai dans le domaine de l'investissement : ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à perdre de l'argent et/ou à rater des opportunités.

Les 455 participants ont récolté 1,5 million de dollars pour le musée. Pourtant, sa collection - qui comprend une obligation signée par George Washington, un téléscripteur du krach boursier de 1929 et des exemples précoces de la monnaie américaine - languit dans un entrepôt temporaire en Géorgie après avoir passé plusieurs années dans l'arrondissement du Queens à New York.

Lors du gala, les invités ont dégusté de la burrata et une côte de bœuf braisée. Ils ont murmuré leur satisfaction lorsqu'une obligation pour l'achat de la Louisiane - qui a doublé la taille des États-Unis - a été projetée sur les écrans géants. Une référence au président Ronald Reagan a suscité quelques applaudissements.

M. Carney a fait part d'une leçon tirée de son expérience chez Goldman Sachs.

"Si quelqu'un dans notre secteur vous explique quelque chose (...) et que cette explication n'a pas de sens pour vous, demandez-lui de la répéter - et si elle n'a toujours pas de sens, partez", a-t-il déclaré. "Lorsque de fausses connaissances masquent une véritable ignorance, cela conduit à la panique.

M. Clarida, qui enseigne à l'université de Columbia et conseille la société de gestion d'actifs PIMCO, s'est dit fier de la réaction de la Fed face à la pandémie lorsqu'il a reçu un prix.

"La Fed a agi de manière décisive et expansive au printemps de cette année-là pour empêcher ce qui aurait pu se transformer en dépression économique et en crise financière", a-t-il déclaré. "La réponse agile et créative de la Fed à l'effondrement de la pandémie représente la Fed dans ce qu'elle a de meilleur".

Comme beaucoup d'autres entreprises, le musée de la finance a souffert de la pandémie de grippe aviaire après avoir connu d'autres revers.

Son précédent siège, au 48 Wall Street, faisait lui-même partie de l'histoire de la finance, puisqu'il s'agissait du premier siège de la Banque de New York, fondée par Alexander Hamilton. Le musée a ouvert ses portes en 2008, à la veille de la crise financière mondiale.

Depuis lors, ses objets et documents ont connu un long parcours. En 2018, ils ont été déplacés lorsqu'une rupture de canalisation a endommagé les trois étages du musée, y compris sa grande salle d'exposition. L'été dernier, la collection a été chargée dans une remorque de tracteur et transportée du Queens aux archives de Géorgie.

"Nous n'avons pas perdu de vue la valeur d'un emplacement physique pour notre musée", a déclaré David Cowen, président-directeur général du musée des finances, aux participants. "Nous sommes en pourparlers pour obtenir un espace à prix réduit ou à titre gracieux, mais il n'est pas trop tard : si vous souhaitez héberger cet incroyable musée, venez nous en parler.

Le musée publie toujours un magazine, tient des conférences virtuelles et organise des événements dans d'autres espaces. Il dispose d'une exposition itinérante de huit vitrines qui peut être louée pour générer des revenus.

Dans l'attente d'un espace permanent, le musée a numérisé 500 boîtes contenant 300 000 pages, tandis que 835 de ses objets ont également été traités par des archivistes.

Lina Lin, étudiante en première année à l'université de Yale et bénéficiaire d'une bourse du musée, n'a jamais vu les expositions en personne. Elle s'est intéressée à l'économie en suivant le cours virtuel de finances personnelles du musée lorsqu'elle était lycéenne.

"Ce qui m'a le plus surprise, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'éducation financière", a déclaré Mme Lin. "Je préférerais un lieu physique, parce qu'il est plus centralisé... c'est plus comme un lieu de rassemblement".