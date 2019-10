Alpha FMC lance une practice « Pensions and Retail Investments »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alpha FMC a annoncé le lancement d’une nouvelle practice « Pensions and Retail Investments » et l’arrivée de Bruce Davis et Dan Mahony en tant qu’Associés au bureau de Londres pour diriger cette nouvelle activité. Son objectif sera d’accompagner les gestionnaires d'actifs dans la transformation de leur business model et de répondre à l’évolution constante des exigences des clients vis-à-vis des innovations technologiques.Dan Mahony a évolué sept ans dans le secteur de l'assurance-vie et des régimes de retraite au sein d'EY. Dan a commencé sa carrière chez Prudential, où il a occupé plusieurs postes dans le domaine de la distribution auprès d'institutionnels et d'investisseurs privés.Bruce Davies possède également une expérience chez EY, où il a piloté des projets de transformation dans différents domaines, notamment l'Assurance Vie, la Retraite et l'Epargne Salariale. Bruce est un spécialiste du cadrage et de l'implémentation de programmes de transformation, tout particulièrement sur les plateformes de distribution et d'investissements.