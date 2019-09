Alpha FMC renforce ses équipes à Singapour

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alpha FMC, spécialiste du conseil dédié aux secteurs de l’Asset et du Wealth Management, annonce l’arrivée de Paul Tan en tant que Directeur pour la région Asie-Pacifique. Il bénéficie de 15 années d’expérience au sein d’institutions financières globales, régionales et locales à travers l’Asie. Paul Tan apportera son expertise en matière de modèles opérationnels, de stratégie commerciale ainsi qu’en distribution de fonds et expérience client.Diplômé de l'Université de Cambridge, il a occupé durant 5 ans le poste de Directeur Général Asie-Pacifique chez Greenwich Associates.Chez Greenwich Associates, Paul Tan a œuvré aux besoins des plus grandes banques d'investissement ainsi que des gestionnaires d'actifs à travers l'Asie-Pacifique. Sous sa direction, l'entreprise s'est notamment développée en Inde et au Moyen-Orient, tout en consolidant sa présence en Asie du Sud-Est et en Chine en collaborant avec des acteurs régionaux et locaux.