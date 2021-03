Alphawave IP et EnSilica annoncent un partenariat pour s'étendre au Royaume-Uni et en Europe

TORONTO et OXFORD, Royaume-Uni, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphawave IP, leader des solutions de propriété intellectuelle pour la connectivité multistandard, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de partenariat avec EnSilica, un fournisseur de premier plan de services de conception et d'approvisionnement de circuits intégrés sur mesure ASIC, afin d'étendre les capacités des deux sociétés au Royaume-Uni et en Europe. Dans le cadre de cet accord, les entreprises travailleront ensemble pour tirer parti des solutions de connectivité avancées d'Alphawave et des larges capacités de l'équipe ASIC d'EnSilica, afin de répondre aux besoins des clients haut de gamme au Royaume-Uni et en Europe.



« EnSilica est une société leader du marché en matière de conception de circuits intégrés spécifiques à l'application ASIC , et nous sommes ravis de les compter comme partenaire », a déclaré Tony Pialis, cofondateur, président et directeur général d'Alphawave. « Il s'agit d'une étape importante pour Alphawave à un moment où nous élargissons notre présence au Royaume-Uni et en Europe. Ce partenariat nous permettra de soutenir un plus large éventail de clients qui ont besoin de nos solutions de connectivité haut de gamme et d'un partenaire ASIC reconnu et fiable comme EnSilica pour fournir des circuits ASIC clés en main ».

« Alphawave possède quelques-unes des meilleures solutions de connectivité de propriété intellectuelle au monde figurant parmi les technologies les plus avancées », a déclaré Ian Lankshear, directeur général d'EnSilica. « Nous voyons dans cette technologie convaincante d'énormes possibilités de travail pour répondre aux besoins de notre clientèle haut de gamme. Les véritables gagnants seront nos clients mutuels ».

L'annonce intervient suite à une année 2020 passionnante pour Alphawave, une année record pour la société dans les domaines des réservations, des revenus, de la marge brute et de l'EBITDA. « Ce n'est que le début de l'engagement que nous avons pris envers le Royaume-Uni et l'Europe en 2021 », a ajouté M. Pialis. « Travailler avec une grande société britannique comme EnSilica en 2021 et au-delà est un grand privilège. »

À propos d'Alphawave IP

Face à la croissance exponentielle des données, les services de technologie d'Alphawave répondent à un besoin essentiel : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances plus élevées moyennant une puissance moindre. Alphawave est un leader mondial de la connectivité haut débit appliquée aux infrastructures technologiques mondiales.Nos solutions de propriété intellectuelle répondent donc aux besoins des plus gros clients mondiaux tant au niveau des centres de données que du calcul, de la mise en réseau, de l'IA, de la 5G, des véhicules autonomes et du stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017 par une équipe d'experts techniques qui a fait ses preuves dans le domaine de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs sous licence, notre mission est de nous concentrer sur les défis de la connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, rendez-vous sur : awaveip.com

À propos d'EnSilica

EnSilica est une société sans usine, leader dans la conception et l'approvisionnement de cartes ASIC destinées aux équipementiers et fabricants de circuits, ainsi qu'aux services de conception de circuits intégrés dans les entreprises dotées de leurs propres équipes de conception. La société est mondialement compétente pour fournir des circuits intégrés analogiques, à signaux mixtes et numériques sur mesure pour ses clients internationaux sur les marchés de l'automobile, de l'industrie, de la santé et des biens de consommation. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.ensilica.com ou contactez l'équipe à l'adresse sales@ensilica.com .

Contact :

Alex Mann

alex.mann@awaveip.com