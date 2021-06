Alpiq : Aquila Capital signe un PPA de 5 ans avec Alpiq pour sa centrale solaire de 50 MW à Almería

Aquila Capital signe un PPA de 5 ans avec Alpiq pour sa centrale solaire de 50 MW à Almería

17.06.2021, 09:00

Madrid et Lausanne, 17 juin 2021 - Aquila Capital (Allemagne), société d'investissement et de développement industriel axée sur la production et la gestion d'actifs essentiels, et Alpiq, compagnie suisse de production et de négoce d'énergie, ont signé un PPA pour la centrale solaire « La Cabrita » à Almería.

Dans le cadre de ce PPA de 5 ans qui débute à l'été 2021, Aquila Capital fournira à Alpiq une énergie 100 % renouvelable à des prix compétitifs. L'électricité produite sera équivalente à la consommation d'énergie annuelle de 25 000 ménages espagnols.

La centrale solaire « La Cabrita » est située à Almería et disposera d'une capacité installée totale de 50 MW. Une fois raccordée au réseau, la centrale produira 87 GWh d'énergie solaire par an qui seront mis à disposition d'Alpiq. L'électricité produite par cette centrale solaire permettra d'éviter l'émission de 28 986 tonnes de CO 2 par an.

Marcos Dominguez, Director of Power Sales Iberia chez Aquila Capital, souligne : « Ce PPA avec Alpiq marque une étape très importante pour Aquila Capital en Espagne, car il renforce notre engagement à produire une énergie 100 % propre afin d'encourager la transition énergétique. Il s'agit du deuxième contrat d'achat d'électricité à long terme que nous signons en Espagne. Nous continuons de travailler afin de conclure d'autres accords de commercialisation de ce type, car nous sommes convaincus qu'ils offrent un cadre très avantageux, à la fois pour nous et pour l'acheteur. »

Guillermo Negro, Country Manager Spain chez Alpiq, corrobore : « Cet accord est un pas important vers un approvisionnement en énergie exempt d'émission en Espagne, et il s'inscrit parfaitement dans les objectifs climatiques ambitieux du pays. Alpiq entend créer une valeur durable dans les prochaines années. Nous accompagnons nos clients dans leur transition vers le développement durable en intégrant des sources d'énergie renouvelable dans le marché de l'électricité espagnol. Les deux partenaires vont également accroître leur sécurité de planification. »



A propos d'Aquila Capital

Aquila Capital (Allemagne) est une société d'investissement et de développement industriel axée sur la production et la gestion d'actifs essentiels pour le compte de ses clients. En investissant dans l'énergie propre et les infrastructures durables, Aquila Capital contribue à la transition énergétique mondiale et renforce l'infrastructure mondiale. L'entreprise initie, développe et gère les actifs essentiels tout au long de la chaîne de valeur et de leur durée de vie. A l'heure actuelle, Aquila Capital gère près de 12,5 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels à travers le monde. La société compte environ 600 employés issus de 48 pays qui travaillent dans 14 bureaux répartis dans douze pays à travers le monde.

A propos d'Alpiq

Présente dans toute l'Europe, Alpiq est une productrice d'électricité et prestataire de services énergétiques leader en Suisse. Alpiq propose à ses clients des prestations de services globales et efficientes dans les domaines de la production et de la commercialisation d'énergie ainsi que dans celui de l'optimisation énergétique. En tant que négociante internationale en énergie, Alpiq est active sur tous les marchés européens importants avec une expertise unique dans le domaine de la gestion de la flexibilité et de l'origination.

Implantée en Espagne depuis 2010, Alpiq exploite ses propres aménagements de production d'électricité et propose des solutions principalement orientées vers le secteur industriel, comme la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que l'accès au marché et la gestion du risque. Elle dispose d'une clientèle diversifiée dans différents secteurs industriels.

Le Groupe Alpiq compte environ 1 200 employés et son siège social est situé à Lausanne. www.alpiq.com