Alpiq acquiert ses premiers projets photovoltaïques en Espagne

31.05.2021, 07:00

Lausanne, 31 mai 2021 - Alpiq et ABO Wind ont signé un accord pour l'acquisition d'un portefeuille photovoltaïque de 18 MW en cours de développement dans la province de Tolède, au centre de l'Espagne. Il s'agit du premier portefeuille d'énergie renouvelable qu'Alpiq acquiert dans le pays. Les projets s'inscrivent dans le cadre des objectifs climatiques ambitieux du pays.

L'accord porte sur l'acquisition par Alpiq de tous les droits de projet d'ABO Wind pour le développement de deux installations photovoltaïques raccordées à la même infrastructure d'interconnexion au réseau. Ces deux projets auront une capacité installée totale de 18 MW, et devraient être opérationnels mi-2022. Ils sont situés sur la commune espagnole de Madridejos dans la province de Tolède, au sein de la communauté autonome de Castille-La Manche.

Des experts Alpiq en Espagne ont négocié et signé l'accord avec ABO Wind ; la transaction a été finalisée en mai 2021. Les parties ont mutuellement convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction. Les deux projets sont actuellement à un stade de développement avancé et ABO Wind assurera leur progression jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour la construction.

Alpiq signe avec cet accord sa première acquisition d'un portefeuille d'énergie renouvelable en Espagne. Elle met ainsi à profit ses compétences afin de développer et de gérer un portefeuille renouvelable à la fois sur le plan opérationnel et commercial, conformément à son but d'entreprise, à savoir contribuer à un approvisionnement en électricité exempt de CO 2 .

Du fait que les énergies renouvelables et les installations thermiques se complètent idéalement à mesure que le tournant énergétique progresse, Alpiq prévoit d'élargir son portefeuille renouvelable en Espagne, soit avec ses propres installations, soit avec des installations détenues par des tiers. Alpiq gère actuellement un portefeuille d'une puissance installée totale de 1,5 GW sur le marché espagnol, incluant notamment sa propre centrale à gaz à cycle combiné flexible Plana del Vent, d'une puissance de 400 MW, à Tarragone, à une centaine de kilomètres au sud de Barcelone.

En outre, Alpiq fournit plus de 4 TWh de gaz et plus de 1 TWh d'électricité à des clients industriels. Elle entend augmenter ces volumes et également renforcer sa présence sur le marché du gaz liquéfié.

Ces projets photovoltaïques s'inscrivent dans le cadre des objectifs climatiques ambitieux du pays et contribueront à leur mise en œuvre future.

En mai 2021, l'Espagne a adopté une loi sur la lutte contre le changement climatique, qui doit permettre au pays de devenir climatiquement neutre au plus tard en 2050. La loi stipule notamment que d'ici 2030, les émissions de CO 2 devront être inférieures de 23 % à celles de 1990 et qu'au moins 42 % de la consommation finale d'énergie devra provenir de sources renouvelables. D'ici 2050, la totalité de la production énergétique du pays devra provenir de ressources renouvelables, et cette part devra déjà atteindre 74 % en 2030.

