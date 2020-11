Alstom : déjà 500 rames de métro produites en Inde

10/11/2020 | 16:46

Alstom fait savoir aujourd'hui que son usine SriCity, située dans l'état indien de l'Andhra Pradesh, a achevé avec succès la production de sa 500e rame de métro depuis sa mise en service en septembre 2012.



Depuis cette date, l'usine a fourni des métros à plusieurs villes indiennes (Chennai, Kochi, Lucknow, et Mumbai) mais aussi à l'international (Sydney et Montréal).



Au total, Alstom estime que les rames de métro actuellement opérationnelles construites dans cette installation ont parcouru plus de 27 millions de kilomètres pour 2 millions d'heures de fabrication.



