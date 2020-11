Alstom : le résultat net pdg recule de 24% au 1er semestre

10/11/2020 | 18:33

Au cours du 1er semestre de l'exercice fiscal 2020/21, Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, en recul de 15% en publié et de 13% en organique par rapport au 1er semestre 2019.



Le résultat net part du groupe s'est élevé à 161 millions d'euros, contre 213 millions un an plus tôt, soit un recul de 24%.



'À 40 milliards d'euros, le carnet de commandes actuel donne une bonne visibilité sur les futures ventes', indique Alstom. L'an passé, le carnet de commande s'établissait à 41,3 milliards à la même période.



Pour l'exercice 2020/2021, Alstom table sur un chiffre d'affaires compris entre 7,6 milliards d'euros et 7,9 milliards d'euros.



