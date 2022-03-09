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Alstom suspend toute livraison vers la Russie

09/03/2022 | 08:50
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9 mars (Reuters) - Alstom

* SUIT TRÈS ATTENTIVEMENT LA SITUATION DRAMATIQUE QUI SE DÉROULE EN CE MOMENT EN UKRAINE

* SE CONFORMERA À TOUTES LES SANCTIONS ET À TOUTES LES LOIS APPLICABLES ET A DÉCIDÉ DE SUSPENDRE TOUTE LIVRAISON VERS LA RUSSIE

* CONFIRME ÉGALEMENT LA SUSPENSION DE TOUT INVESTISSEMENT FUTUR EN RUSSIE

* SUSPEND LES DISCUSSIONS EN COURS SUR SON PROJET DE PARTENARIAT AVEC UZ, EXPLOITANT DU RÉSEAU FERROVIAIRE UKRAINIEN, EN RAISON DU CONTEXTE Texte original: https://bit.ly/37fCPhz Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Valeurs citées dans l'article
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ALSTOM 5.08%20.01 Cours en temps réel.-39.41%
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