Alstom suspend toute livraison vers la Russie

9 mars (Reuters) - Alstom
* SUIT TRÈS ATTENTIVEMENT LA SITUATION DRAMATIQUE QUI SE
DÉROULE
EN CE MOMENT EN UKRAINE
* SE CONFORMERA À TOUTES LES SANCTIONS ET À TOUTES LES LOIS
APPLICABLES ET A DÉCIDÉ DE SUSPENDRE TOUTE LIVRAISON VERS LA
RUSSIE
* CONFIRME ÉGALEMENT LA SUSPENSION DE TOUT INVESTISSEMENT
FUTUR EN
RUSSIE
* SUSPEND LES DISCUSSIONS EN COURS SUR SON PROJET DE
PARTENARIAT
AVEC UZ, EXPLOITANT DU RÉSEAU FERROVIAIRE UKRAINIEN, EN RAISON
DU CONTEXTE
Texte original: https://bit.ly/37fCPhz
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)