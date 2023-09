Altaroc recrute Louis Flamand en tant que CIO

La société de gestion Amboise Partners annonce le recrutement de Louis Flamand en tant que Chief Investment Officer d'Altaroc. Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers et du King's College à Londres, Louis Flamand était auparavant à la tête de l'activité Private Equity pour les régions Europe et Asie chez MetLife Investment Management, où il gérait depuis Londres une allocation de 5 milliards de dollars (sur les 20 milliards gérés par le groupe en Private Equity).



Il sera désormais en charge de la construction des allocations et des portefeuilles Altaroc et Altalife, ce qui inclue la sélection des fonds internationaux et la stratégie de co-investissements.



" Louis Flamand dispose d'une expérience de plus de 18 ans dans le Private Equity. Il est Membre du conseil de surveillance chez plusieurs gérants internationaux de premier plan comme CVC, Permira, Hg Capital, Bridgepoint, Carlyle et bien d'autres. Il a sélectionné plus de 50 fonds et plus de 25 co-investissements depuis 2015. Il est très connecté mais aussi très respecté dans le développement de l'industrie du Private Equity. À ce titre, il a été membre du LP Council et du Board de Invest Europe et a aussi participé à tous les groupes de travail ILPA pour établir les principes ILPA 3.0 de l'industrie du Private Equity de demain ", a annoncé Frédéric Stolar, Managing Partner d'Altaroc.



Louis Flamand travaillera aux côtés de Dimitri Bernard, récemment promu directeur d'investissements chez Altaroc. Ce dernier comptabilise plus de 9 années d'expérience en Private Equity, acquises notamment chez Ardian (fonds de fonds) et Indosuez (sélection de fonds de Private Equity en banque privée).