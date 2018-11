Altasciences termine l'expansion de son laboratoire bioanalytique

LAVAL, Québec, 08 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altasciences est fière d'annoncer la fin des travaux de construction pour l'expansion de son laboratoire bioanalytique. L'espace supplémentaire sera consacré aux essais de liaison aux ligands et aux essais cellulaires. Les services bioanalytiques d'Altasciences continuent de croître et l'ajout d'une aire de laboratoire à la fine pointe de la technologie nous procurera la capacité nécessaire pour continuer de livrer des solutions de bioanalyse de qualité à nos clients des secteurs préclinique et clinique.

Inauguré cette semaine, le nouvel espace agrandi est entièrement équipé pour répondre à la demande croissante d'essais de neutralisation cellulaire et d'essais fonctionnels pour les produits biologiques et les vaccins. Altasciences dispose maintenant d'une capacité supplémentaire pour la lignée cellulaire et l'immunophénotypage fonctionnel par cytométrie de flux, en appui aux études précliniques et cliniques.

« L'agrandissement de notre laboratoire bioanalytique nous permet de nous assurer que nous sommes outillés pour continuer de livrer les excellents services bioanalytiques qui font notre réputation. Alors que la demande pour nos services est en pleine croissance, nous sommes résolus à élargir notre infrastructure et à continuer d'assurer une livraison à temps », a déclaré Marie-Hélène Raigneau, vice-présidente exécutive, Services de recherche d'Altasciences.

L'équipe bioanalytique d'Altasciences est composée de plus de 100 scientifiques dévoués au Canada et aux États-Unis et offre une gamme complète de services bioanalytiques, de l'étape de la découverte jusqu'à l'étape préclinique, en passant par le soutien clinique à la phase IV, tant pour les petites que les grandes molécules, y compris les essais d'immunogénicité, les biomarqueurs et les analyses pharmacocinétiques.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle qui se concentre sur les services en appui au développement de médicaments, de la sélection du médicament candidat jusqu'à la preuve de concept. Altasciences englobe Algorithme Pharma à Montréal (Québec), Vince & Associates Clinical Research à Kansas City (Kansas), Algorithme Pharma USA à Fargo (Dakota du Nord) et Altasciences Services Précliniques à Seattle (Washington). Avec plus de 25 années d'expérience dans l'industrie, Altasciences fournit des services précliniques et cliniques à une clientèle internationale de sociétés biopharmaceutiques. La gamme de services complets d'Altasciences à cette étape critique des services de développement de médicaments comprend les études précliniques, les services de pharmacologie clinique, la rédaction médicale, la biostatistique, la gestion des données, la bioanalyse et la gestion de programme générale.

POUR PLUS D'INFORMATION

Julie-Ann Cabana

jcabana@altasciences.com

913 304-4505

