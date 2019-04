Altavia AURA/JETPULP lance une grande campagne de recrutement

Altavia AURA, l'agence de communication commerciale du groupe Altavia en Auvergne-Rhône-Alpes, joue la carte du recrutement en 2019 en annonçant l'ouverture de 15 postes au sein de ses sites de Lyon et Saint-Étienne.

Altavia AURA aide au quotidien les retailers et les industriels à tisser des liens fructueux avec leurs clients. Au sein d'Altavia AURA, JETPULP est le pure player digital : conseil en stratégie digitale, UX design, développements web et applicatifs, marketing digital et gestion du social media. Du conseil à la création en passant par la production des outils de communication et la mesure d'impact, les 130 experts mettent au centre de leur accompagnement le parcours client et sont soucieux de l'empreinte sociale et environnementale de leurs réalisations.

Fort de ce positionnement unique, Altavia AURA a connu une très forte croissance ces derniers mois et souhaite donc intégrer de nouveaux talents pour poursuivre son développement et continuer à délivrer une qualité de service de premier plan. C'est dans ce contexte que l'agence va recruter des passionnés, jeunes diplômés et confirmés qui pourront s'inscrire à long terme dans son projet d'entreprise. Pour attirer les meilleurs, Altavia AURA offre des conditions de travail attractives, de véritables challenges professionnels et des possibilités d'évolutions rapides.

Quelques exemples de postes ouverts au sein de l'agence :

- Développeurs Back et Front end

- Pilotes projets digitaux

- Consultants marketing (SEO, SEA)

- Consultants en stratégie digitale

- Consultants social media

- Community manager

- Chefs de projets Print / 360

- Fabricants

- Maquettistes/Infographistes

- Responsables clientèles

Ludovic Noël, CEO d'Altavia AURA, précise : « Nous allons fortement recruter sur les prochains mois pour renforcer nos différents pôles d'expertise et accompagner notre croissance. Intégrer Altavia AURA est une formidable opportunité de rejoindre une structure reconnue sur le marché pour son professionnalisme, la qualité de ses réalisations et sa capacité à innover en continu pour le plus grand bénéfice de ses clients. Enfin, l'attractivité de notre marque employeur est largement portée par les valeurs bienveillantes véhiculées par l'ensemble du management qui a su mettre en place une gouvernance moderne et associer l'ensemble des collaborateurs au développement de l'entreprise. »

