Altays et Primobox® associent leurs expertises dans la digitalisation des processus RH

Altays et Primobox® s’allient pour enrichir les solutions de dématérialisation sur les sujets de l’onboarding et de la gestion des Talents comme dans le domaine des relations sociales. Cette collaboration permet de proposer une offre complète de digitalisation des processus RH 100% SaaS.

L’alliance entre la Suite SIRH Altays et DEMAT RH® de Primobox® permet ainsi d’offrir aux professionnels RH, aux managers et aux collaborateurs, des solutions enrichies répondant à de larges besoins dans le domaine de la digitalisation des processus RH. Tous pourront désormais profiter de nouvelles fonctionnalités telles que la signature électronique et la diffusion dématérialisée de documents RH au format électronique ou papier. Simples à mettre en place et à utiliser, elles permettent des économies et des gains de productivité. En s’adossant à un prestataire de services de confiance numérique (PSCo), Altays s’assure de la conformité légale des solutions proposées.

« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir été retenus comme partenaire technique et commercial par Altays qui anticipe ainsi les demandes de ses clients dans le cadre de la dématérialisation de documents et processus RH. Primobox® poursuit ainsi son développement en s’adossant aux principaux acteurs du marché des éditeurs SaaS en gestion des Ressources Humaines ».

Christian LELAIDIER, Responsable Partenaires chez Primobox®

« La solution DEMAT RH® de Primobox®, intégrée dans la suite Altays, répond harmonieusement aux besoins d’archivage de nos clients. La complémentarité de nos solutions et la bonne entente de nos équipes nous réjouissent ! Cette alliance nous permet de proposer une offre enrichie à destination des professionnels RH et au service des collaborateurs. »

Yann Guezennec Président Altays