Altran : Portzamparc à l'achat avant les semestriels

04/09/2018 | 09:41

En vue des comptes semestriels d'Altran, qui sont attendus jeudi, Portzamparc confirme son conseil d'achat sur le titre en évoquant 'un retour à la rationalité'. L'objectif de cours est maintenu à 12,12 euros.



L'action du groupe de conseil en technologie souffre toujours de la découverte, cet été, d'une fraude comptable chez Aricent, une acquisition américaine de grande envergure pour Altran.



Portzamparc a fait le point sur le dossier : 'après avoir revu nos hypothèses de croissance et de rentabilité d'Aricent à la baisse, nous trouvons toujours un fort potentiel d'appréciation au titre (Altran) La réaction du marché intègre selon nous un scénario catastrophe déconnecté de la réalité', affirment les spécialistes des 'smidcaps' parisiennes.



'Les premières conclusions de l'audit interne enclenché chez Aricent qui sont attendues dès la publication des résultats semestriels pourraient avoir un impact fort sur le titre', argumentent encore les spécialistes.





