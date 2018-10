Altran Technologies : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture - Lundi 29 octobre 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+ 12,37% à 8,905 euros)Altran a continué de grimper en Bourse, après avoir déjà gagné 15,36% vendredi dernier. Le spécialiste de la R&D externalisée avait indiqué que la restauration des marges d'Aricent se "concrétise". La marge opérationnelle avait été annoncée à 18 % lors de l'acquisition et la croissance à 5 %, puis elles avaient été estimées respectivement à 15 % et 0 %, rappelait récemment Kepler Cheuvreux.Autre bonne nouvelle pour les investisseurs, le troisième trimestre d'Altran a été particulièrement dynamique. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 731,1 millions d'euros, en hausse de +37,3 % sur un an, dont 10,4 % de croissance organique.