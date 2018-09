Altran Technologies : Décryptage du palmarès du marché SRD à la clôture du vendredi 7 septembre 2018 - Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ALTRAN (- 5,77% à 8 euros)L'action Altran a continué de perdre du terrain et évolue désormais sur ses plus bas depuis mars 2015. Les investisseurs ont été déçus hier par le free cash flow du groupe au premier semestre et, comme le rappelle Kepler Cheuvreux, le free cash flow et l'endettement sont devenus un sujet sensible après l'acquisition de la société Aricent. Cette opération s'est en effet traduite par un endettement élevé pour le spécialiste de la R&D externalisée. Jugeant inquiétant le niveau de levier, Invest Securities a abaissé sa recommandation de Neutre à Vendre