Altur Investissement : François Lombard devient le premier actionnaire

Altur Investissement a annoncé un renforcement du gérant commandité, François Lombard, à hauteur de 11,9% à travers Turenne Holding. Cette opération s’est faite lors d’un reclassement de titres hors marché. Le gérant détient désormais 20,5% du capital et devient ainsi le premier actionnaire de la société de capital investissement. "Nous envoyons un signal fort au marché et consolidons l’alignement de nos intérêts avec ceux de nos actionnaires" a-t-il déclaré.François Lombard, gérant d'Altur Investissement a ajouté : " Compte tenu de la qualité de nos actifs dans les domaines de la santé, de l'hôtellerie et de l'économie présentielle, la décote de 28% entre le cours de bourse et l'actif net comptable d'Altur Investissement, ainsi que la décote de 36% entre le cours de bourse et l'ANR, nous paraissent aujourd'hui injustifiées. Ces décotes, encore bien supérieures à celles constatées sur le secteur, témoignent du fort potentiel d'appréciation dont dispose encore notre société ".Il a enfin mis en avant le fait que la capacité de la société à distribuer des dividendes offrant un rendement de plus de 5% par an depuis 2015 fait d'elle une valeur de rendement.