Zurich (awp) - Le petit nouveau de la Bourse suisse Aluflexpack effectuait vendredi ses premiers pas sur le marché zurichois, entamant la séance à 22,10 francs suisses, soit au-dessus du prix d'émission, qui avait été fixé à 21 francs suisses.

Peu avant 09h45, l'action du fabricant d'emballages argovien frôlait la marque des 23 francs suisses, alors que le marché dans son ensemble (SPI) s'affichait en léger repli (-0,14%).

La firme helvético-croate espère moissonner un peu plus de 150 millions de francs suisses avec son introduction en Bourse (IPO) et l'émission de 7,3 millions de nouvelles actions. Les fonds récoltés devraient servir à étendre les capacités en Europe, automatiser la production et effectuer des acquisitions. La capitalisation boursière dépasse les 360 millions de francs suisses, à l'aune du prix d'émission.

Basée à Reinach, dans le canton d'Argovie, l'entreprise était jusqu'à son IPO la propriété exclusive du groupe industriel Montana Tech Components (MTC), aux mains de l'homme d'affaires autrichien Michael Tojner. MTC se retire partiellement, mais entend rester l'actionnaire majoritaire. Même en cas de plein exercice de l'option de surallocation de 10%, le flottant ne dépassera pas 46,4%.

Aluflexpack produit des emballages en aluminium pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, et comptes parmi ses clients des entreprises de renom comme Nestlé, Dr. Oettker et Ferrero, ainsi que Novartis, Bayer, Pfizer ou encore Sanofi.

L'entreprise emploie près de 1150 collaborateurs, et dispose de quatre sites de production en Croatie, et d'un en Suisse, en France et en Turquie. Les effectifs helvétiques sont d'une cinquantaine pour l'usine schwytzoise d'Einsiedeln et de moins d'une dizaine pour le siège de Reinach.

