Alzheimer : Ricoh garde le lien avec son programme Printed Memories

A l'heure des préparatifs des fêtes de fin d'année, synonymes de bienveillance et de partage, le groupe Ricoh, dans le cadre de son projet « Alzheimer » soutient des associations locales ainsi que des instituts de recherche contre la maladie. Ricoh France s'y engage à son tour, en lançant la plateforme Printed Memories, ouverte à tous.

La maladie d'Alzheimer est un type de démence, provoquant des troubles de la mémoire, de la pensée et du comportement. En France, plus de 1 175 000 personnes souffrent de cette maladie et plus de 44 millions de personnes dans le monde souffrent de démence, ce qui fait de cette maladie une crise sanitaire mondiale.

Le programme Printed Memories

Faisant appel à ses technologies de pointe et à son expertise des flux de production, Ricoh Europe a imaginé la plateforme Printed Memories comme un moyen de maintenir le lien social qui unit les familles et rapproche les gens. Ricoh France participe à ce projet avec la mise à disposition d'une version française du site internet pour tous.

Ce dispositif est au coeur du Printed Memories Programme que l'entreprise mène en partenariat avec Alzheimer's Research UK, l'un des principaux organismes européens de recherche sur les démences au nom duquel un don d'1£ est prévu pour chaque carte postale commandée.

L'objectif de cet outil : aider les personnes atteintes de démence, le plus souvent causée par la maladie d'Alzheimer, à rester connectées grâce à des souvenirs en image. Il suffit à l'utilisateur de télécharger une photo souvenir en compagnie d'un être cher sur la plateforme Printed Memories. Chacun peut alors écrire un message personnalisé avant de convertir la photo en carte postale, qui sera directement envoyée au destinataire, quel que soit son lieu d'habitation en Europe.

Mickaël Crèche, Responsable Qualité Audit et Environnement chez Ricoh France, affirme :« Je suis extrêmement fier de notre plateforme Printed Memories et plus largement, du projet que nous menons avec les différentes associations auxquelles nous nous sommes associées. Grâce à nos équipes de collaborateurs et à nos technologies, nous contribuons au rapprochement des familles et récoltons des fonds indispensables à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Les démences, et notamment la maladie d'Alzheimer, qui en est la cause principale, représentent l'un des plus grands défis médicaux au monde et je suis convaincu que des entreprises, telles que Ricoh, ont non seulement un rôle important à jouer au niveau de la prise de conscience, mais peuvent également avoir un réel impact sur le futur. »

Des actions menées dans l'Hexagone par Ricoh France

L'objectif de ce projet est de changer la vision que peuvent avoir les personnes de cette maladie dans le monde. Plusieurs actions sont organisées telles que des collectes de fond, ou encore de la sensibilisation à la maladie et à l'accompagnement des malades.

Ce projet a déjà pu s'illustrer lors de la semaine de l'Alzheimer, qui s'est tenue du 16 au 23 septembre 2018. Le 21 septembre 2018, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, Ricoh France a organisé une collecte de fonds auprès de ses collaborateurs, en faveur de l'association France Alzheimer Val-de-Marne 94.

Pour soutenir cette initiative, deux conférences ont été proposées aux salariés : une première, menée par l'association France Alzheimer au mois d'octobre dernier, où l'accompagnement des patients et l'importance du soutien familial ont été évoqués, comme un préambule au programme Printed Memories. Enfin, le 27 novembre dernier, le Dr Mai Panchal, directrice scientifique de l'association de recherche Vaincre Alzheimer a présenté les dernières avancées scientifiques mais, aussi les contributions que chacun de nous, à son échelle, peut faire pour y contribuer. Ces deux évènements ont permis de prendre la mesure du nombre de personnes touchées, directement ou indirectement, au sein de chaque entreprise, partout dans le monde. Et surtout, combien il est nécessaire d'accompagner les malades mais, aussi leurs proches. Cette initiative a également permis de créer du lien social, notamment entre les collaborateurs concernés par la maladie et leurs collègues de travail.

Pour plus d'informations, visitez le site http://www.printed-memories.com/fr/.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TiKibuzz via Globenewswire