AmEx manque les estimations au T3, plombé par ses provisions pour risques de créances

(Reuters) - American Express a manqué vendredi les estimations en publiant une chute de 40% de son bénéfice trimestriel, pénalisé par la baisse des dépenses de ses utilisateurs et l'augmentation de ses provisions pour risques de créances.

L'émetteur de cartes de crédit affiche à fin septembre un bénéfice net de 1,07 milliard de dollars (903,10 millions d'euros) ou 1,30 dollar (1,10 euro) par action, soit 5 cents de moins que le consensus établi par IBES Refinitiv.

À Wall Street, l'action AmEx a chuté de 3% en avant-Bourse.

"Alors que le crédit reste solide, avec des impayés et des pertes nettes aux niveaux les plus bas que nous ayons observés depuis quelques années, nous restons prudents face à la pandémie et ses impacts sur l'économie, ce qui se reflète dans notre niveau de réserves", a déclaré son directeur général Stephen Squeri.

Les provisions consolidées pour pertes s'établissent à 665 millions de dollars (561,3 millions d'euros) sur le trimestre, en baisse de 24% par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires, net des dépenses d'intérêt, a diminué de 20% à 8,8 milliards de dollars (7,43 milliards d'euros).

(Niket Nishant ; version française Juliette Portala)