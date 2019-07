Amadeus: le bénéfice ajusté 2T grimpe de 9,6% grâce au rachat de TravelClick

Madrid (awp/afp) - Le groupe espagnol Amadeus, spécialiste des réservations de voyage, a présenté mercredi un bénéfice ajusté en hausse de 9,6% au deuxième trimestre, profitant du rachat de la plateforme de réservations hôtelières américaine TravelClick.

Le bénéfice ajusté du groupe, qui ne divulgue pas son résultat net, atteint 330 millions d'euros.

Amadeus - dont le coeur de métier est une plateforme de réservation de billets d'avion pour les agences de voyage, les compagnies aériennes et les sites internet - a racheté TravelClick en octobre 2018 pour 1,3 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 1,4 milliard d'euros.

Pour l'ensemble du premier semestre, l'évolution est similaire: +10% pour le bénéfice ajusté à 667 millions d'euros, +14,4% pour le chiffe d'affaires à 2,8 milliards d'euros.

Cette croissance s'est faite "malgré l'affaiblissement de l'industrie du voyage" sur cette période, explique le directeur général d'Amadeus Luis Maroto, cité dans le communiqué.

Au 2e trimestre, la société a en effet vu baisser de 1,4% les revenus de sa branche principale, les réservations de billets d'avion par les agences de voyage, en raison du moindre nombre de jours ouvrés par rapport à 2018 (lié en partie aux dates de la semaine de Pâques) et à la faillite d'une importante compagnie aérienne indienne.

L'Europe occidentale, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique ont vu les affaires ralentir "à cause de grèves et d'événements macroéconomiques et géopolitiques", explique Amadeus qui a enregistré sa plus forte croissance en Amérique du Nord.

Le volume de passagers embarqués via les services d'Amadeus n'a augmenté que de 6,6%, contre 18% au 2e trimestre 2018.

Le groupe explique avoir toutefois profité d'un impact "positif" des taux de change au premier semestre.

Amadeus est présent dans l'univers de la réservation de voyages à de nombreux niveaux: compagnies aériennes et réservations d'hôtels, compagnies ferroviaires, lignes de ferries, agences et sites de voyages ou acheteurs de voyages en gros (tours opérateurs et entreprises...).

afp/buc