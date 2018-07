Amadeus: les réservations aériennes dopent le bénéfice ajusté trimestriel

Madrid (awp/afp) - L'espagnol Amadeus, numéro un mondial des réservations de voyages, a publié vendredi un bénéfice ajusté en hausse de 7,9% au deuxième trimestre, profitant de la hausse des réservations de billets d'avion.

A 301 millions d'euros, ce résultat dépasse les prévisions des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 274 millions.

Le titre restait stable à la Bourse de Madrid vers 09H30 GMT (+0,08% dans un marché en hausse de 1,10%).

Le chiffre d'affaires progresse de 5% à près de 1,25 milliard d'euros.

Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice ajusté est en hausse de plus de 6% à près de 607 millions d'euros, selon le groupe qui ne divulgue pas son bénéfice net.

Amadeus explique ces progressions par "l'évolution positive" des réservations de billets d'avion via des agences de voyage, par l'intermédiaire de sa plateforme informatique, qui constitue son coeur de métier.

Le groupe a recensé 305 millions de réservations entre janvier et juin, soit une hausse de 3,4%, tirée par l'Asie-Pacifique, l'Europe centrale, de l'Est et du Sud, ainsi que l'Amérique du Nord.

En revanche, les réservations en Europe occidentale ont chuté sur un an, en raison "de la perte de part de marché de certaines agences de voyage en ligne de taille moyenne".

Les réservations sur des compagnies aériennes à bas coûts ou mixtes ont augmenté de 9% sur un an.

En parallèle, le volume de passagers embarqués via les services d'Amadeus a augmenté de 18%.

Le groupe rappelle néanmoins avoir souffert sur l'ensemble du premier semestre de l'impact négatif du taux de change dollar/euro.

Amadeus est présent dans l'univers de la réservation de voyages à de nombreux niveaux: compagnies aériennes et réservations d'hôtels; compagnies ferroviaires, lignes de ferries, agences et sites de voyages ou acheteurs de voyages en gros (tours opérateurs et entreprises...).

Le groupe compte environ 15.000 employés à travers le monde.

afp/rp