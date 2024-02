Zurich (awp) - L'importateur automobile a annoncé mercredi reprendre les activités de garage et concessionnaire pour les marques Skoda ainsi que les véhicules privés et utilitaires Volkswagen (VW) à la société Franz. Les détails financiers de la vente, qui prendra effet au 1er juin, n'ont pas été précisés.

Les garages concernés sont situés à Wettingen, dans le canton d'Argovie, à Wettswil, Zurich Badenerstrasse et Wollishofen, dans le canton de Zurich précise Franz. Importateur suisse des marques du groupe Volkswagen, Amag exploite plus de 80 garages dans toute la Suisse et au Liechtenstein.

ib/vj