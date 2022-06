Environ 65 % de l'équipe commerciale d'Amarin aux États-Unis sera licenciée en conséquence.

"Bien que nous continuions à voir de la valeur dans la marque Vascepa aux États-Unis, le paysage opérationnel actuel reste difficile avec une incertitude liée aux revenus futurs de l'activité américaine ", a déclaré le président-directeur général Karim Mikhail dans un communiqué.

L'année dernière, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre l'appel d'Amarin concernant la perte d'un brevet sur Vascepa, donnant ainsi gain de cause aux fabricants de médicaments génériques Hikma Pharmaceuticals PLC et Dr Reddy's Laboratories Ltd.

Amarin avait poursuivi Hikma et Dr. Reddy's en 2016, alléguant que leurs propositions de versions génériques de Vascepa violeraient les brevets de la société.

La perte du brevet américain a entraîné une baisse des ventes de Vascepa sur l'ensemble de l'exercice clos en décembre, faisant chuter le chiffre d'affaires d'Amarin de 4 %.

Néanmoins, les suppressions d'emplois et la rationalisation des dépenses permettront de réduire les coûts d'exploitation d'environ 100 millions de dollars au cours de l'année prochaine, soutenant ainsi les plans d'Amarin visant à stimuler l'adoption de Vascepa en Europe et sur d'autres marchés.

Au 31 décembre, la société comptait environ 560 employés à temps plein dans 10 pays.