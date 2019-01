Amazon, Microsoft, Alphabet sur le podium des capitalisations

Article rédigé par Capucine Gerfaud-Valentin et Fatma Tezgel.



* 38 des 50 plus importantes sociétés occidentales sont américaines soit 76% du total.* Les autres (24% restants) sont Suisses, Allemandes, Françaises, Néerlandaises ou Britanniques.* Les douze plus grosses sociétés par la capitalisation sont toutes américaines.* Avec 701 milliards de dollars, la somme des trois plus grandes sociétés n'étant pas américaines (les Suisses Nestlé Roche Holding et Novartis ) ne représente même pas la plus grosse société mondiale soit Amazon (790 milliards de dollars).* Quant aux 12 plus grosses sociétés européennes, elles capitalisent ensemble 2 092 milliards de dollars, soit moins que les trois plus grosses américaines ( Amazon Microsoft et Alphabet ) qui totalisent 2 303 milliards de dollars.