Une action en justice intentée par la Commission fédérale du commerce des États-Unis contre Amazon.com, qui devrait être déposée dès cette semaine, vient s'ajouter à une série d'actions en justice exposant le géant de la vente au détail à des milliards de dollars de dommages potentiels.

Les autorités de régulation américaines enquêtent sur Amazon.com et d'autres entreprises de la "Big Tech" pour violation de la législation antitrust, et l'on s'attend depuis longtemps à ce que la FTC prenne des mesures formelles à l'encontre du détaillant en ligne.

Les tribunaux fédéraux et des États américains sont aux prises avec des affaires liées au droit de la concurrence qui portent sur les pratiques tarifaires d'Amazon, ses centres d'exécution des commandes et ses relations avec les principaux vendeurs de livres.

Voici un aperçu de quelques-unes de ces affaires.

CALIFORNIE, WASHINGTON D.C. PROCUREURS GÉNÉRAUX

Les procureurs généraux de Californie et du district de Columbia ont poursuivi Amazon.com pour sa politique de prix des produits, l'accusant d'empêcher injustement les marchands de proposer des prix inférieurs sur leurs propres sites web ou chez des concurrents tels que Walmart, Target et Costco.

Le procureur général de Washington, D.C., a intenté une action en justice en mai 2021, et le procureur général de Californie, Rob Bonta, a poursuivi Amazon en septembre 2022. L'année dernière, un juge de la cour supérieure du district de Columbia a débouté le district, estimant que la ville n'avait pas réfuté l'affirmation selon laquelle les "prix d'Amazon sont le résultat d'un comportement licite et non chorégraphié sur le marché libre". L'appel du district est en cours.

Dans l'affaire californienne, le juge Ethan Schulman de la Cour supérieure de San Francisco a rejeté en mars la demande d'Amazon de rejeter l'action en justice. M. Schulman a déclaré que la Californie avait démontré que les politiques d'Amazon "ont eu pour effet anticoncurrentiel d'augmenter les prix sur les marchés de détail concurrents ainsi que sur les sites web des vendeurs tiers".

RÉCLAMATIONS DES CONSOMMATEURS CONCERNANT L'INFLATION DES PRIX

Amazon doit faire face à deux actions en justice intentées par des consommateurs devant le tribunal fédéral de Seattle. L'une d'elles accuse le détaillant de gonfler artificiellement les prix sur sa plateforme, et l'autre prétend que les politiques d'Amazon ont fait grimper les prix des marchandises vendues ailleurs.

En mars, le juge de district Richard Jones a décidé qu'Amazon devait répondre aux plaintes des consommateurs selon lesquelles ses pratiques tarifaires ont fait augmenter artificiellement le coût des marchandises vendues par d'autres détaillants, en violation de la législation antitrust américaine. La décision du juge Jones a été rendue dans le cadre d'une action collective antitrust potentielle dont les dommages sont estimés entre 55 et 172 milliards de dollars.

Dans l'autre affaire concernant les consommateurs, le juge de district John Chun a déclaré ce mois-ci que les plaignants, cinq résidents de Californie et du Maryland qui ont déclaré faire régulièrement des achats sur le site web d'Amazon, pouvaient faire valoir leurs droits en contestant les politiques de prix d'Amazon pour les marchandises vendues sur son site.

Les consommateurs plaignants, a écrit M. Chun, "allèguent le type de comportement que la loi antitrust est censée empêcher". Amazon a nié les allégations dans les deux affaires et aura l'occasion de contester ultérieurement le bien-fondé des plaintes.

CENTRES D'APPROVISIONNEMENT

Une classe potentielle de consommateurs poursuit les plaintes qu'elle a déposées en 2021 devant le tribunal fédéral de Seattle, selon lesquelles Amazon a tenté de limiter la concurrence pour les services d'expédition et d'exécution, ce qui a conduit les acheteurs à payer plus cher pour leurs achats.

En avril, Amazon a remporté une première victoire, lorsque le juge de district Ricardo Martinez a estimé que les plaignants n'avaient pas démontré pourquoi ils devraient être autorisés à intenter un procès sur les pratiques logistiques, à savoir comment et quand un article acheté arrive au domicile de l'acheteur. Amazon a fait valoir que les consommateurs n'achètent pas de services d'exécution et qu'ils ne peuvent donc pas intenter de procès à ce sujet.

La plainte, déposée par deux membres du service d'abonnement annuel payant Amazon Prime, affirmait qu'Amazon liait illégalement la vente de produits de tiers à l'utilisation de son programme "Fulfillment by Amazon". Les plaignants ont déposé à nouveau une plainte modifiée, et la dernière demande d'Amazon visant à rejeter l'affaire est en cours.

LIVRES ÉLECTRONIQUES

Devant le tribunal fédéral de Manhattan, une action collective envisagée par des consommateurs accuse Amazon de gonfler artificiellement le prix des livres électroniques vendus au détail sur le site.

La plainte, déposée en 2021, affirme qu'Amazon a illégalement empêché les éditeurs de proposer leurs livres électroniques à des prix inférieurs sur d'autres sites, y compris le leur. "Les prix des livres électroniques ont augmenté. La production a diminué", affirment les avocats des consommateurs. "Le choix des consommateurs a été limité. L'innovation en matière de produits a été freinée.

En juillet, la juge de première instance Valerie Figueredo a recommandé que certaines plaintes soient déposées contre Amazon, mais pas contre les autres défendeurs, cinq grands éditeurs de livres. Le juge de district Gregory Woods n'a pas encore statué sur les objections d'Amazon et des plaignants au rapport et à la recommandation de Mme Figueredo. (Reportage de Mike Scarcella à Washington, édition de Chris Sanders et Matthew Lewis)