Bourse de Paris : Amazon et Google précipitent le retour dans le rouge

Trimestres après trimestres, la question qui taraudait les analystes à chaque saison des résultats était de savoir si 60%, 70% ou plus des sociétés avaient dépassé les attentes. La donne vient de changer au 3trimestre 2018, avec des séries de révisions en baisse d'objectifs inédites depuis plusieurs années. Après l'Automobile ou les semiconducteurs, c'est au tour des secteurs liés à la consommation d'être rattrapés. Même le sanctuaire californien est touché, puisque les chiffres d' Amazon et Alphabet ont déçu les investisseurs hier soir. Cela ne signifie pas que les résultats baissent, mais plutôt que leur progression ralentit, un phénomène largement sous-estimé par la communauté financière.L'analyse positive de la situation boursière actuelle pourrait ressembler à cela : la baisse des marchés actions est une réaction normale à des attentes trop élevées. Elle illustre le réajustement des cours à la réalité des comptes. Point positif, le marché n'est qu'en phase de correction et devrait donc se stabiliser et remonter pour la fin de l'année. Point négatif, les professionnels des projections financières ont été victimes de l'emballement bien connu de la machine, qui leur a fait perdre du discernement dans leur façon d'appréhender les résultats futurs des entreprises. Evidemment, une analyse moins bienveillante conduit à siffler la fin du "supercycle" économique et laisse craindre que la correction ne se transforme en marché baissier, surtout si les aléas économiques négatifs du moment se concrétisent. Ces zones de risques incluent, toujours, le Brexit, l'Italie, les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le pétrole et les barrières douanières.En attendant, les publications d'entreprises continuent ce matin avec en Europe, LafargeHolcim Stora Enso ouAux Etats-Unis, Charter Communications Colgate-Palmolive et Phillips 66 sont au programme. Hier soir, Valeo et Seb ont lancé des avertissements.La première estimation du PIB américain du 3trimestre (14h30 : consensus +3,3%) et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00 : consensus 98,9) seront les deux principaux indicateurs du jour.L'euro reste sous pression, avec une descente à 1,13666 USD. L'once d'or se tient à 1 232 USD après avoir légèrement reculé hier. Le Brent perd -0,2% à 76,40 USD et le WTI -0,3% à 66,68 USD.