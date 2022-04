Amazon facturera aux commerçants un supplément de 5 % pour les services de traitement des commandes en raison de la hausse des coûts du carburant.

Il s'agit de la première surcharge de ce type pour Amazon et elle fait suite à des mois de hausse des salaires et des dépenses liées à la main-d'œuvre qui ont entamé les bénéfices du détaillant en ligne.

À compter du 28 avril, Amazon facturera en moyenne 24 cents de plus par unité stockée et expédiée par le biais de son service Fulfillment by Amazon (FBA). La surtaxe, qui n'est pas permanente, est "un mécanisme largement utilisé par les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement", a écrit Amazon dans un message aux commerçants, qu'il a partagé avec Reuters.

"Nous avons connu des augmentations de coûts importantes et les avons absorbées, dans la mesure du possible, pour réduire l'impact sur nos partenaires vendeurs", indique le message. "En 2022, nous nous attendions à un retour à la normale avec l'assouplissement des restrictions COVID-19 dans le monde, mais le carburant et l'inflation ont présenté de nouveaux défis."

Jusqu'à présent, Amazon n'a annoncé une surtaxe qu'aux États-Unis, son plus grand marché. Alors que les vendeurs peuvent éviter le coût plus élevé en expédiant directement les marchandises aux clients, beaucoup s'appuient sur FBA pour être éligibles au club de livraison rapide Prime d'Amazon.

Amazon a déclaré que son service de gestion des commandes "continue de coûter nettement moins cher que les autres solutions".