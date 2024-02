Amazon.com a fait l'objet d'une proposition de recours collectif aux États-Unis, accusant le détaillant en ligne de violer une loi sur la protection des consommateurs en orientant des centaines de millions d'acheteurs vers des articles plus chers afin de percevoir des commissions supplémentaires.

Selon une plainte déposée jeudi devant le tribunal fédéral de Seattle, l'algorithme utilisé par Amazon pour choisir les produits à afficher dans sa "Buy Box" (boîte d'achat) lorsque les acheteurs recherchent des produits occulte souvent les options moins chères assorties de délais de livraison plus courts.

Citant la récente procédure antitrust engagée contre Amazon par la Commission fédérale du commerce des États-Unis et 17 États, la plainte indique que les acheteurs optent pour les choix d'Amazon dans près de 98 % des cas en cliquant sur les boutons "Acheter maintenant" ou "Ajouter au panier", croyant souvent, à tort, qu'Amazon a trouvé les meilleurs prix.

Amazon aurait créé cet algorithme pour avantager les vendeurs tiers qui participent à son programme Fulfillment By Amazon et paient des "frais élevés" pour le stockage des stocks, l'emballage et l'expédition, les retours et d'autres services, selon la plainte.

"Tout en identifiant ostensiblement la sélection que les consommateurs feraient s'ils prenaient en compte toutes les offres disponibles, l'algorithme Buy Box d'Amazon favorise de manière trompeuse les profits d'Amazon au détriment du bien-être des consommateurs", indique la plainte.

Amazon n'a pas souhaité faire de commentaires.

La plainte a été déposée par Jeffrey Taylor et Robert Selway, deux résidents californiens.

Elle vise à obtenir des dommages et intérêts pour les violations présumées par Amazon, depuis 2016, d'une loi de l'État de Washington contre les pratiques commerciales trompeuses, qui ont entraîné un "lourd fardeau pour ses clients", selon l'avocat des plaignants, Steve Berman.

L'affaire diffère des autres litiges privés concernant la "Buy Box" en ce qu'elle se concentre sur les préjudices causés aux consommateurs par les pratiques trompeuses, plutôt que sur les violations des lois antitrust ou les préjudices causés aux vendeurs qui n'adhèrent pas au programme de gestion des commandes d'Amazon.

L'affaire est Taylor et al v Amazon.com Inc, U.S. District Court, Western District of Washington, No. 24-00169 (reportage de Jonathan Stempel à New York ; édition de Jonathan Oatis).