Amazon prépare ses lancements de satellites pour affronter le Starlink de Musk

Amazon.com Inc. a obtenu des lancements de fusées avec trois entreprises, a déclaré la société lundi, alors qu'elle dépense des milliards pour mettre en place une constellation de satellites pour diffuser l'Internet à large bande qui rivalisera avec le Starlink de SpaceX, propriété d'Elon Musk.

Le géant du commerce électronique a déclaré que son projet Kuiper a assuré 83 lancements sur cinq ans et comprend un accord avec Blue Origin, une société détenue par le fondateur et président d'Amazon, Jeff Bezos.

La course à la diffusion de l'internet à haut débit à l'aide de milliers de satellites en orbite basse est en pleine effervescence, SpaceX ayant jusqu'à présent pris le dessus sur les autres acteurs. Le projet Kuiper n'a pas encore mis un satellite dans l'espace.

"Amazon investit des milliards de dollars dans les trois accords. Ensemble, il s'agit de la plus grande acquisition commerciale de lanceurs de l'histoire", a déclaré un porte-parole d'Amazon à Reuters.

Le contrat comprend 18 lancements avec les fusées Ariane 6 d'Arianespace, 12 lancements avec la New Glenn de Blue Origin et 38 lancements avec la fusée Vulcan Centaur fabriquée par United Launch Alliance (ULA), une coentreprise entre Lockheed Martin et Boeing Co.

Ensemble, ils fourniront la capacité nécessaire à l'entreprise pour déployer la majorité de sa constellation de satellites, a déclaré l'entreprise.

Le projet Kuiper vise à utiliser plus de 3 000 satellites en orbite terrestre basse pour transmettre l'Internet à haut débit et à faible latence aux clients, notamment les ménages, les entreprises et les agences gouvernementales.

La sécurisation de la capacité de lancement auprès de plusieurs fournisseurs réduit les risques liés à l'immobilisation des lanceurs et permet de réaliser des économies qui peuvent être répercutées sur les clients, a déclaré Rajeev Badyal, vice-président de la technologie pour le projet Kuiper.

Compte tenu des retards auxquels le New Glenn de Blue Origin a été confronté et du fait qu'il doit encore être testé ou voler, il présente un risque plus élevé que les conceptions "évolutives" Ariane 6 et Vulcan, a déclaré Austin Moeller, analyste de Canaccord Genuity.

Le moteur BE-4 de Blue Origin, qui équipera également la fusée Vulcan, a connu de multiples retards. (Reportage d'Akash Sriram à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva)