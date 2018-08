Ambassade de France en Afghanistan : Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices - 26ème édition (27-31.08.18)

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, réunira les ambassadeurs et ambassadrices du lundi 27 au vendredi 31 août pour leur conférence annuelle. Le thème de cette 26ème édition - « Alliances, valeurs et intérêts dans le monde d'aujourd'hui » - guidera les travaux consacrés aux priorités et au rôle de la diplomatie française afin de défendre nos intérêts et promouvoir nos valeurs dans un espace géopolitique mouvant, dans le cadre de nos alliances, européennes ou internationales, qui subissent des contestations croissantes.

La conférence s'articulera autour des discours du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Le lundi 27 août, Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat, lanceront les rencontres économiques « 1 Ambassadeur - 1 Entrepreneur - 1 Région ». Elles se dérouleront sous la forme d'entretiens de 15 minutes entre plus de 400 représentants d'entreprises avec les ambassadeurs et les ambassadrices. A la demande du ministre, plus de 110 chefs de postes iront, le 31 août, dans 11 régions métropolitaines, à la rencontre des acteurs économiques publics et privés. Ce déplacement répond à la refonte du dispositif d'aide à l'export, mené en étroite coopération avec les régions, désormais responsables de la stratégie d'internationalisation des entreprises de leur territoire.

Jean-Yves Le Drian, Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, et Jean-Baptiste Lemoyne, participeront toute la semaine à des débats et sessions de travail portant en particulier sur :

les actions concrètes menées au service de nos compatriotes : les missions des ambassades et consulats, notamment dans les pays en crise, la protection des Français à l'étranger, le soutien à l'export des entreprises et l'attractivité de la France ;

les grands enjeux européens ;

les questions de sécurité et de défense ;

le multilatéralisme et la préparation de la présidence française du G7 ;

le développement durable et la lutte contre les dérèglements climatiques ;

les réponses aux nouveaux défis que sont les manipulations de l'information ou les cyberattaques.

Les différents aspects de l'action extérieure de la France seront discutés avec des experts, des acteurs de la société civile et des membres du gouvernement : Gérard Collomb, ministre de l'intérieur, Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, Florence Parly, ministre des armées, Muriel Penicaud, ministre du travail, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Jean-Yves Le Drian conclura la conférence le 29 août après l'intervention de son invitée et homologue canadienne, Chrystia Freeland, dont le pays assume actuellement la présidence du G7.

Ce rendez-vous annuel est un moment central pour la diplomatie française : c'est l'occasion pour les plus hautes autorités françaises de présenter les orientations et les priorités qui guideront le travail des représentants de la France à l'étranger et auprès des organisations internationales tout au long de l'année à venir. Au-delà du rendez-vous diplomatique, la Conférence permet aux chefs de poste diplomatiques d'échanger entre eux, de partager leur expérience, mais aussi de débattre avec des élus, des experts ou encore des représentants du secteur privé.

Une partie de ces événements peut être suivie en direct sur le site France Diplomatie (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices/xxvie-conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices-2018-27-31-aout-2018/) et sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #ConfAmbass .