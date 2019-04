Ambassade de France en Allemagne : G7 – Réunion des ministres des affaires étrangères le 5 et 6 avril 2019 à Dinard et Saint-Malo

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, accueillera ses homologues du G7 à Dinard et à Saint-Malo les 5 et 6 avril 2019.

Les ministres des Affaires étrangères traiteront d'enjeux au cœur de la lutte contre les inégalités au niveau mondial, au travers :

des réponses communes à apporter aux défis de sécurité internationale, en particulier le terrorisme et les trafics, ainsi qu'aux grandes crises régionales, qui fragilisent les sociétés et frappent d'abord les plus vulnérables ;

du renforcement de nos démocraties face aux nouvelles menaces, notamment liées aux conséquences de la révolution numérique et aux tentatives d'ingérence étrangère. Les engagements pris dans le cadre de « l'appel de Paris » de novembre 2018 pour un comportement responsable des Etats dans le cyberespace seront abordés.

Une session spécifique sera consacrée à l'Afrique, priorité de notre présidence du G7, pendant laquelle les ministres évoqueront la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les opérations africaines de paix et pour lutter contre les trafics au Sahel. La réduction des inégalités entre les femmes et hommes sera au centre des discussions, qu'il s'agisse de la protection des femmes contre les violences sexuelles dans les conflits ou du renforcement du rôle des femmes dans les processus de paix et le règlement des crises.

Les organisations internationales seront pleinement associées aux discussions des ministres sur l'Afrique, avec la présence de Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et de Leïla Zerrougui, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la République démocratique du Congo. Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d'ONU Femmes, et Vanessa Moungar, directrice du département « femmes, genre et société civile » à la Banque africaine de Développement, toutes deux membres du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, participeront également à la réunion.

En vue du sommet de Biarritz du 24 au 26 août prochain, les ministres des Affaires Etrangères chercheront à formuler des propositions permettant de réduire les menaces, lutter contre les inégalités et renforcer la démocratie.