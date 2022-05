Amber Heard affirme que Johnny Depp est devenu violent lorsqu'il était jaloux

Lors d'un incident, elle a déclaré que Depp s'est énervé lorsqu'il a appris qu'elle avait embrassé l'acteur James Franco pour une scène du film "The Adderall Diaries" de 2015.

À bord d'un avion privé, Depp a traité Heard de "salope" et lui a demandé dans un langage sexuellement explicite ce que Franco "avait fait à mon corps", a-t-elle témoigné, ajoutant que Depp sentait la "weed" et l'alcool.

Heard a déclaré avoir changé de siège plusieurs fois pendant le vol, et Depp lui a jeté des glaçons et des ustensiles. À un moment donné, il est venu derrière elle et lui a donné un coup de pied dans le dos, a-t-elle dit. Les agents de sécurité et le personnel de l'avion n'ont pas réagi, a-t-elle ajouté.

"J'étais gênée qu'il puisse me mettre à terre devant des gens", a déclaré Heard.

Une autre fois, Depp a accusé Heard de flirter avec quelqu'un lors du Met Gala à New York, a-t-elle dit. Dans leur chambre d'hôtel après l'événement, il l'a bousculée et la paire s'est battue.

"Il me donne des coups au visage", a-t-elle dit. "Je soupçonnais que j'avais le nez cassé".

Depp, 58 ans, a témoigné plus tôt dans le procès qu'il n'a jamais frappé Heard et a soutenu que c'était elle qui était l'agresseur.

La star des films "Pirates des Caraïbes" poursuit Heard, 36 ans, pour 50 millions de dollars, affirmant qu'elle l'a diffamé lorsqu'elle a prétendu être victime de violence domestique. Heard a contre-attaqué pour 100 millions de dollars, affirmant que Depp l'a diffamée en la traitant de menteuse.

Lors du témoignage de jeudi, Heard a rappelé la demande en mariage de Depp dans une chambre d'hôtel de Londres. "C'était vraiment mignon. Il s'est mis à genoux et a dit 'Je veux que tu sois ma fille pour toujours'", a déclaré Heard.

"Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde", a-t-elle dit, ajoutant qu'elle pensait qu'être mariée rendrait la relation stable et non "chaotique".

Elle a dit qu'elle a essayé pendant plus d'un an de garder les choses calmes en ne réagissant pas aux accusations ou aux emportements de Depp. "Rien de ce que j'ai fait ne l'a empêché de me frapper", a déclaré Heard.

"J'essayais alors de me venger verbalement", a-t-elle ajouté. "Nous nous disions tous les deux des choses horribles".

L'affaire s'articule autour d'un article d'opinion de décembre 2018 dont Heard est l'auteur dans le Washington Post. L'article ne mentionnait jamais le nom de Depp, mais son avocat a déclaré aux jurés qu'il était clair que Heard faisait référence à lui. Le divorce du couple a été finalisé en 2017 après moins de deux ans de mariage.

Depp, qui faisait autrefois partie des plus grandes stars d'Hollywood, a déclaré que les allégations de Heard lui ont coûté "tout". Un nouveau film "Pirates" a été mis en attente, et Depp a été remplacé dans la franchise cinématographique "Fantastic Beasts", un spin-off de "Harry Potter".

Les avocats de Heard ont fait valoir qu'elle a dit la vérité et que son opinion était protégée par la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine.

Un juge du tribunal d'État du comté de Fairfax en Virginie supervise le procès, qui devrait durer jusqu'à la fin mai.

Il y a moins de deux ans, Depp a perdu un procès en diffamation contre le Sun, un tabloïd britannique qui l'avait qualifié de "batteur de femmes". Un juge de la Haute Cour de Londres a statué qu'il avait agressé Heard à plusieurs reprises.

Les avocats de Depp ont déclaré qu'ils ont déposé l'affaire américaine dans le comté de Fairfax parce que le Washington Post y est imprimé. Le journal n'est pas un défendeur.