Amber Heard prévoit de faire appel de la décision selon laquelle elle a diffamé Johnny Depp

Un jury de sept personnes en Virginie a décidé mercredi que Heard avait diffamé la star de "Pirates des Caraïbes" et lui a accordé 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jury a également déterminé que Heard avait été diffamée et lui a accordé 2 millions de dollars [L1N2XO1UB].

Elaine Charlson Bredehoft, l'une des avocates de Heard, a déclaré dans l'émission "Today" de NBC que l'équipe de Depp a pu "supprimer une énorme quantité de preuves" qui avaient été admises dans un procès pour diffamation en Grande-Bretagne, que Depp a perdu.

Depp a poursuivi le tabloïd britannique The Sun pour l'avoir traité de "batteur de femmes". Un juge de la Haute Cour de Londres a estimé que Depp avait abusé de Heard au moins une douzaine de fois, mais les avocats de Heard n'ont pas été autorisés à le dire au jury dans l'affaire de Virginie, a déclaré Bredehoft.

"Alors, qu'est-ce que l'équipe de Depp a appris de tout cela ? Démoniser Amber, et supprimer les preuves", a déclaré Bredehoft.

"Elle a été diabolisée ici", a ajouté Bredehoft. "Un certain nombre de choses ont été autorisées dans ce tribunal qui n'auraient pas dû l'être, et cela a semé la confusion dans le jury."

Au cours du procès, Depp a déclaré qu'il n'avait jamais frappé ni abusé sexuellement de Heard et a soutenu que c'était elle qui était devenue violente au cours de leur relation. Heard a déclaré avoir giflé Depp mais seulement pour se défendre ou défendre sa sœur.