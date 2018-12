Amber Rudd défend l'accord de Brexit et Theresa May

LONDRES, 8 décembre (Reuters) - La ministre du Travail et des Retraites, Amber Rudd, a déclaré samedi que l'accord de Brexit négocié par Theresa May était la meilleure option possible, tout en reconnaissant que le pays devait se préparer à un "plan B" dans l'hypothèse où le Parlement le rejetterait mardi.

"Le meilleur accord dont nous disposons est celui que la Première ministre a présenté", a dit l'ancienne ministre de l'Intérieur à la BBC. "C'est le seul plan."

En cas de rejet du texte par les parlementaires, "tout peut arriver", a-t-elle toutefois concédé, évoquant notamment les options d'un "vote populaire" ou "Norvège plus" qui verrait le Royaume-Uni rester dans l'union douanière.

En cas d'échec au Parlement mardi, Theresa May ne devrait pas démissionner, a estimé Amber Rudd. "Il n'est pas question qu'elle parte", a-t-elle insisté.

(Sarah Young Tangi Salaün pour le service français)