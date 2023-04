Zurich (awp) - Les banques cantonales suisses ont enregistré une amélioration de leurs résultats en 2022, notamment grâce à la hausse des taux d'intérêt. Les 24 établissements soutiennent par ailleurs la réalisation "d'une analyse" après les événements liés à Credit Suisse.

"Les Banques cantonales sont des constantes fiables de notre place financière. Pour certains, leur modèle commercial peut sembler ennuyeux, mais il se caractérise par sa sécurité, sa fiabilité et sa clarté", fait remarquer Hanspeter Hess, le directeur de l'Union des Banques cantonales suisses, cité dans un communiqué.

Durant la période sous revue, le bénéfice net cumulé s'est établi à 3,6 milliards de francs suisses, une hausse de 7,8%. Le résultat opérationnel pour sa part a pris 4,8% à 4,3 milliards de francs suisses.

"Associée à la croissance des prêts à la clientèle, la hausse des taux d'intérêt a influencé positivement les résultats", explique l'UBCS.

Le résultat d'exploitation pour sa part a progressé de 4,3% à 10,091 milliards de francs suisses. Le résultat net des opérations d'intérêt, la principale source de revenus des banques cantonales, a bondi de 6,6% à 6,13 milliards.

L'année dernière, les 24 banques ont ainsi augmenté leurs volumes d'affaires: le bilan cumulé s'est établi à 782,4 milliards au 31 décembre, un plus de 4,5% sur un an. Les prêts à la clientèle ont augmenté de 4,8% pour atteindre 514,7 milliards de francs suisses. Sur ce volume, les crédits couverts par des hypothèques représentent 458,7 milliards de francs suisses (+5,0%).

Les fonds de la clientèle, qui représentent les dépôts et les obligations de caisses, se sont étoffés de 4,5% à 461,7 milliards.

En 2022, les 24 établissements ont rapporté plus de 1,8 milliard de francs suisses aux cantons et aux communes, sous forme de distributions de bénéfices, d'indemnisations pour fonds propres, de dividendes, de rémunération pour la garantie d'État et d'impôts.

A propos de la débâcle de Credit Suisse et de son rachat forcé par UBS, "les Banques cantonales soutiennent la réalisation d'une analyse des événements exigée par le Parlement lors de sa session extraordinaire qui a eu lieu cette semaine. L'important est que les éventuelles nouvelles mesures réglementaires et légales contribuent à l'élaboration d'une solution ciblée pour faire face à un problème d'envergure, qui a été identifié", indique par ailleurs la faitière.

lk/rp