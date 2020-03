Amendement sur les mandats présidentiels: Poutine saisit la Cour constitutionnelle

MOSCOU, 14 mars (Reuters) - Vladimir Poutine a formellement saisi la Cour constitutionnelle russe pour qu'elle décide s'il peut changer la constitution et contourner de fait la règle limitant l'exercice du pouvoir suprême, rapporte samedi le Kremlin.

Cette requête s'inscrit dans le chantier de réforme des institutions lancé en janvier par le président russe et qui pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036.

Poutine, qui est âgé de 67 ans, occupe depuis 2000 les plus hautes fonctions politiques en Russie, avec une parenthèse entre 2008 et 2012 où il fut formellement Premier ministre sous la présidence de Dmitri Medvedev.

Un amendement adopté cette semaine par les deux chambres du Parlement lui permettrait de contourner la règle limitant l'exercice du pouvoir suprême à deux mandats présidentiels en remettant les compteurs à zéro. Il pourrait dès lors se porter candidat à sa propre succession en 2024, avec possibilité de briguer un second mandat six ans plus tard.

Il appartient désormais à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la légalité de cette modification, avant un référendum constitutionnel fixé au 22 avril.

Selon le réseau d'information OVD-Info, la police a interpellé samedi une cinquantaine de personnes qui manifestaient à Moscou contre cet amendement. (Polina Devitt version française Henri-Pierre André)