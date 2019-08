Américains et taliban se séparent sans accord à Doha

KABOUL, 12 août (Reuters) - Le huitième cycle de négociations entre les Etats-Unis et les taliban afghans s'est achevé sans accord lundi au Qatar, et les deux délégations vont consulter leurs responsables sur la suite du processus, ont annoncé les insurgés afghans.

Ces discussions, qui se déroulent au Qatar depuis la fin de l'année dernière, visent à négocier un accord de paix prévoyant un retrait des forces étrangères en échange de garanties de sécurité qu'apporteraient les taliban.

Un tel pacte permettrait de mettre fin à dix-huit années d'intervention militaire américaine en Afghanistan.

Washington réclame notamment des taliban la garantie qu'aucun groupe militant étranger ne sera autorisé à servir de l'Afghanistan comme d'un refuge et d'une base arrière pour monter des attentats contre les Etats-Unis et leurs alliés.

Selon un porte-parole des taliban, ce nouveau cycle de discussions à Doha a été "long et utile".

"Les deux parties ont décidé de consulter leurs dirigeants/leurs supérieurs pour les prochaines étapes", a ajouté Zabihullah Mujahid.

Les délégués américains réclamaient que les taliban annoncent un cessez-le-feu et entament des discussions directes avec le gouvernement afghan, dont les insurgés ne reconnaissent pas la souveraineté.

"Nous avons prolongé notre rencontre dans l'espoir de parvenir à un accord de paix mais cela n'a pas pu se produire", a déclaré un membre de la délégation des taliban au Qatar. "Nous avons discuté d'un certain nombre de points, trouvé des consensus sur certains d'entre eux mais nous n'avons pas pu parvenir à une conclusion."

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la délégation américaine.

Le négociateur en chef des Etats-Unis, Zalmay Khalilzad, déclarait dimanche qu'un travail assidu était mené "vers un accord de paix durable et honorable et un Afghanistan souverain qui ne représentera aucune menace pour les pays tiers".

Les Etats-Unis sont intervenus militairement en Afghanistan fin 2001 à la suite des attentats du 11-Septembre préparés sur le sol afghan par Al Qaïda.

Le gouvernement afghan du président Ashraf Ghani, soutenu par les Etats-Unis, ne participe pas à ce stade aux discussions.

Ghani a déclaré dimanche qu'il appartenait aux Afghans, et non à des parties étrangères, de décider de leur avenir. "Notre avenir ne peut pas être décidé à l'extérieur, pas même dans les capitales de nos amis et voisins. Le sort de l'Afghanistan sera décidé ici, en Afghanistan", a-t-il dit. (Robert Birsel Henri-Pierre André pour le service français)