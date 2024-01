American Airlines a été poursuivie lundi dans le cadre d'une action collective proposée par deux clients qui affirment que la compagnie les a dépouillés de 1,1 million de miles de fidélisation après qu'ils ont doublé les cartes de crédit offrant des bonus de miles.

Ari et Shanna Nachison affirment qu'American les a accusés à tort de fraude pour avoir ouvert plusieurs comptes AAdvantage, avec des cartes émises dans le cadre d'accords de co-marquage avec Citibank et Barclays.

Les résidents de Los Gatos, en Californie, ont déclaré que certaines demandes de cartes ne permettaient pas d'obtenir plusieurs primes de kilométrage au cours d'une période de 48 mois, ce qui n'était pas le cas de la leur, et la raison pour laquelle American a fermé leurs comptes au début de l'année 2020 n'est toujours pas claire.

Tous deux ont déclaré que le transporteur basé à Fort Worth, au Texas, avait cité des violations "liées à l'accumulation de miles et d'avantages inéligibles, par le biais d'une fraude, d'une fausse déclaration et/ou d'un abus du programme AAdvantage" dans les courriels annonçant les résiliations.

Ari Nachison a déclaré avoir perdu 564 463 miles, tandis que Shanna Nachison a déclaré avoir perdu 550 664 miles.

Les Nachison ont déclaré qu'ils étaient dispensés des délais de prescription applicables parce que les courriels "passe-partout" d'American ne mentionnaient pas les violations spécifiques ou les cartes de crédit en cause, ce qui les a empêchés d'intenter des actions en justice.

American n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les avocats des plaignants n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

La plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Jose, en Californie, vise à obtenir des dommages et intérêts pour les personnes dont les comptes AAdvantage ont été clôturés sur la base d'une fraude présumée pour l'obtention de cartes de crédit Citi-AAdvantage et Barclays-AAdvantage.

Certaines compagnies aériennes, dont American, ont relevé ces dernières années les exigences en matière de dépenses et de miles pour les voyageurs fréquents, qui utilisent leur statut pour obtenir des billets, de meilleurs sièges, un embarquement anticipé et d'autres avantages.

Au début du mois, American a déclaré que certains avantages aériens seraient réservés aux membres AAdvantage, notamment la mise en attente gratuite le jour même pour passer à des vols américains plus tôt.

L'affaire est la suivante : Nachison et al v American Airlines Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 24-00530. (Reportage de Jonathan Stempel à New York)