American Airlines optimiste pour 2019, l'action bondit

New York (awp/afp) - American Airlines a indiqué jeudi être dans une "très bonne dynamique" depuis le début de l'année et a livré des objectifs financiers ambitieux en dépit des craintes d'éventuelles perturbations du trafic aérien suite à la paralysie partielle des services gouvernementaux aux Etats-Unis.

La première compagnie aérienne table plus particulièrement sur une amélioration de son chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars comparé à 2018 et entend économiser 300 millions en un an.

Le revenu total par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus (TRASM), indicateur très surveillé par les marchés, "va croître plus rapidement que chez nos concurrents", a tenu à souligner le PDG, Doug Parker, cité dans un communiqué. Il pourra augmenter jusqu'à 2%.

"Nous avons démarré l'année 2019 dans une très bonne dynamique", a ajouté M. Parker.

Le bénéfice par action ajusté, référence des investisseurs en Amérique du nord, devrait être compris entre 5,50 et 7,50 dollars, contre 5,87 dollars attendus en moyenne par les analystes financiers.

Pour atteindre ces objectifs, American Airlines promet d'optimiser son réseau et de renforcer sa présence sur des hubs très rentables, comme Dallas et Charlotte (sud). Le transporteur va également proposer davantage de places en "économie premium", éliminer les doublons et recourir davantage à la technologie maintenant qu'il a finalisé sa fusion avec US Airways.

American Airlines ne mentionne pas du tout le "shutdown", la paralysie partielle des services gouvernementaux aux Etats-Unis, qui dure depuis plus d'un mois. Ses concurrents, Delta Air Lines et SouthWest, ont déjà prévenu que leurs revenus du mois de janvier en sont affectés.

A Wall Street, le titre bondissait de près de 6% dans les échanges électroniques de pré-séance.

En 2018, American Airlines a dégagé un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, en hausse de 10,1% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 44,54 milliards (+4,5%), tirant profit de la hausse des billets d'avions et d'une augmentation de 3,1% de la demande pour le transport aérien.

Le bénéfice net est ressorti à 319 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte de 583 millions un an plus tôt, pour des revenus de 10,94 milliards (+3,1%).

Ces résultats sont mitigés.

Le bénéfice par action ajusté sur l'année est de 4,55 dollars et de 1,04 dollar sur le quatrième trimestre, contre 4,51 dollars et 1,01 dollar attendus respectivement par les marchés. Ces derniers espéraient un chiffre d'affaires annuel de 44,56 milliards de dollars et de 10,96 milliards lors des trois derniers mois.

Le TRASM a, lui, augmenté de 1,7%, supérieur à une hausse "d'environ 1,5%" à laquelle s'attendait le marché après une mise en garde depuis janvier de la compagnie aérienne.

