American Airlines prend des mesures contre une possible pénurie de kérosène

New York (awp/afp) - American Airlines a prévenu lundi que des retards de livraison de kérosène pourraient gêner ses opérations comme celles des pompiers luttant contre les incendies, et a demandé en conséquence à ses pilotes de limiter leur consommation de carburant.

"Utilisez toutes les stratégies d'économie de carburant disponibles lorsque cela est possible", a écrit le responsable des opérations de vols, John Dudley, dans un message aux pilotes. "Chaque litre de kérosène économisé est utile", est-il ajouté dans ce mémo consulté par l'AFP.

Le problème, explique-t-il, est principalement lié à la logistique: manque de chauffeurs, manque de camions, et dans certains cas, problèmes d'allocations dans les oléoducs.

"Toutes les compagnies aériennes continuent de subir des retards de livraison de carburant dans plusieurs aéroports de petite et moyenne taille", affirme le responsable des opérations de vol pour American.

Ces retards touchent non plus seulement les zones dans l'ouest du pays mais sont désormais constatés dans l'ensemble des Etats-Unis. Et ils devraient durer jusque mi-août.

Le problème "affecte non seulement les aéroports et les compagnies aériennes, mais aussi les efforts de lutte contre le grands incendies de forêt sur la côte ouest", remarque M. Dudley.

Plusieurs responsables de l'Etat du Nevada, dont le gouverneur Steve Sisolak, s'étaient déjà inquiétés samedi dans un communiqué de "possibles pénuries de carburant pouvant retarder les vols de cargos et de passagers à l'aéroport international de Reno-Tahoe dans les jours à venir".

Ces difficultés s'ajoutent aux soucis de sous-effectifs rencontrés par certaines compagnies face au retour rapide des passagers dans les avions après le trou d'air lié au Covid-19.

"Le problème dominant est que le kérosène a perdu de la place dans les réseaux d'oléoducs au profit de l'essence et du diesel au cours de l'année passée en raison de la pandémie", a affirmé la compagnie Delta en appelant les divers acteurs concernés à régler cette situation.

Elle a assuré dans un message à l'AFP avoir pris dans l'immédiat des "mesures extraordinaires" pour que ses opérations à Reno ne soient pas affectées.

Les pilotes vont parfois devoir voler avec plus de kérosène qu'habituellement quand ils se dirigent vers une destination où le carburant manque, a souligné un porte-parole du syndicat des pilotes d'American Airlines, Dennis Tajer, auprès de l'AFP.

Pour conserver le même poids, des avions devront peut-être voler avec moins de passagers, a-t-il prévenu.

