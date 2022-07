American Airlines revient à la rentabilité, 1ère fois depuis la pandémie

New York (awp/afp) - American Airlines est revenu au deuxième trimestre à la rentabilité opérationnelle pour la première fois depuis le début de la pandémie à la faveur de la forte demande pour ses billets d'avion, qui a fait grimper son chiffre d'affaires à un record.

Porté par le regain d'intérêt pour les voyages après deux ans de restrictions sanitaires, les ventes du groupe se sont élevées à 13 ,4 milliards de dollars.

C'est 12% de plus qu'en 2019, la période de référence dans le transport aérien du fait des conséquences de la pandémie sur l'activité des années 2020 et 2021, alors même que la compagnie offrait 8,5% de capacités en moins.

Le groupe a vendu plus de billets achetés à titre personnel pour des voyages aux Etats-Unis qu'en 2019 tandis que la demande pour les voyages d'affaires et les vols internationaux a continué à se redresser. Et à un prix plus élevé au vu de la forte demande.

Cela a permis de compenser la forte hausse des prix du kérosène, qui a plus que doublé sur un an.

L'entreprise a dégagé un bénéfice net de 476 millions de dollars. Elle avait déjà été dans le vert aux deuxième et troisième trimestres 2021 mais grâce à des gains fiscaux et des aides du gouvernement.

Sans prendre en compte les éléments exceptionnels, c'est la première fois depuis le dernier trimestre 2019 que la compagnie dégage un profit, de 533 millions de dollars.

Rapporté par action cela revient à 76 cents, ce qui est juste en-dessous des prévisions des analystes.

L'action reculait de 2,6% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

Alors que plusieurs compagnies font actuellement face à des pénuries de personnel, et doivent en conséquence annuler certains vols, American assure pour sa part avoir proposé 25% de vols de plus que son plus proche concurrent, avec un remplissage moyen des avions de 87%.

Ses taux de départs et d'arrivées à l'heure étaient meilleurs qu'au deuxième trimestre 2019.

American s'attend à un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur de 10% à 12% à celui de 2019 avec une capacité inférieure de 8% à 10%.

Au vu des prévisions pour la demande et les prix du carburant, la compagnie espère être rentable.

United Airlines, qui a dévoilé ses résultats mercredi soir, a aussi renoué avec un bénéfice opérationnel au deuxième trimestre. Mais le groupe a prévenu que les défis opérationnels, les prix du carburant et la probabilité croissante d'une récession mondiale pourraient peser sur son activité dans les 6 à 18 prochains mois.

afp/rp