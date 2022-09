American Eagle Outfitters affiche une perte nette en raison du ralentissement de la demande des consommateurs

Alors que les États-Unis sont au bord de la récession et que les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité sont exceptionnellement élevés, les consommateurs limitent leurs dépenses pour les produits non essentiels tels que les vêtements.

Les principaux détaillants américains Walmart Inc, Target Corp et Kohl's ont mis en garde contre le déplacement de la demande des consommateurs vers des articles plus essentiels, indiquant un ralentissement de la demande de produits discrétionnaires.

American Eagle a déclaré une perte nette de 42,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre un bénéfice net de 121,5 millions de dollars, un an plus tôt.

Le revenu net de la société s'est élevé à 1,20 milliard de dollars, contre 1,19 milliard de dollars un an plus tôt, et était conforme aux attentes des analystes, selon les données IBES de Refinitiv.