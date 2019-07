Amérique latine: faible croissance de 0,5% en 2019 (Cepalc)

Santiago du Chili (awp/afp) - En plein "ralentissement économique", l'Amérique latine va croître d'à peine 0,5% en 2019, a annoncé mercredi la Cepalc, commission économique de l'ONU pour la région, bien en dessous du 1,3% prévu en avril.

La région est plongée dans "l'incertitude et le ralentissement (...) cela fait cinq ans de ralentissement économique, cela nous inquiète gravement", a prévenu la secrétaire exécutive de la Cepalc, la Mexicaine Alicia Barcena, lors de la présentation du rapport à Santiago.

L'effondrement de l'économie vénézuélienne, à -23% cette année, entraîne dans sa chute l'ensemble de la région.

Le Venezuela traverse une profonde crise politique et économique. Plus de 4 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays depuis 2015, selon l'ONU, fuyant les pénuries de produits de base et de médicaments, aggravées ces derniers mois par des pannes d'électricité à répétition.

L'Amérique du Sud est également plombée par le recul de 1,8% attendu en Argentine, selon le rapport.

Entre la baisse des cours de matières premières et le manque de dynamisme des marchés intérieurs dans la plupart des pays, tous les voyants économiques semblent au rouge dans la région, qui a connu en 2018 une croissance faible, à 0,9%.

"A la différence des années précédentes, en 2019 le ralentissement sera généralisé et affectera 21 des 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. En moyenne, on s'attend à une croissance de 0,2% en Amérique du Sud, 2,9% en Amérique centrale et 2,1 dans les Caraïbes", selon la Cepalc.

Au-delà du recul de l'Argentine et du Venezuela, le géant brésilien ne va croître que de 0,8%, loin du dynamisme affiché par le Pérou (3,2%), la Colombie (3,1%) et le Chili (2,8%).

En Amérique du Nord, l'économie du Mexique va connaître une progression timide (1%) au moment où le pays entretient des relations tendues avec les Etats-Unis.

Des performances qualifiées de "médiocres" par Alicia Barcena.

afp/rp