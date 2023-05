AmerisourceBergen Corp. a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre, le distributeur de médicaments ayant bénéficié de la demande de thérapies spécialisées coûteuses.

La société basée en Pennsylvanie a cherché à diversifier son activité de services spécialisés, à travers laquelle elle distribue des médicaments, de marque et génériques, pour le traitement de maladies complexes et chroniques telles que le cancer et l'arthrite rhumatoïde, entre autres.

Elle devrait également bénéficier du lancement de versions moins chères de certains médicaments de marque, alors que des fabricants de médicaments comme AbbVie Inc. sont confrontés à des falaises de brevets imminentes pour leurs médicaments les plus vendus, comme Humira pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, qui a perdu son exclusivité cette année sur le marché américain.

AmerisourceBergen prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2023 compris entre 11,70 et 11,90 dollars par action, contre une prévision antérieure de 11,50 à 11,75 dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice annuel de 11,63 dollars par action.

Ses ventes aux États-Unis ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 56,7 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars.

Le marché des biosimilaires représente une opportunité de revenus de 31 milliards de dollars d'ici 2025 pour les distributeurs de médicaments américains tels qu'AmerisourceBergen, a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI, dans une note précédant les résultats.

Le distributeur de médicaments a récemment acquis une participation minoritaire dans le fournisseur de soins en cancérologie OneOncology pour environ 685 millions de dollars et a annoncé son intention de se rebaptiser Cencora au cours du second semestre de l'année.

Pour le deuxième trimestre, il a déclaré un revenu total de 63,5 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 60,4 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'est élevé à 3,50 dollars par action, dépassant les attentes de 3,29 dollars par action.