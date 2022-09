Amgen affirme que Lumakras réduit de 34 % le risque de progression du cancer du poumon

Il n'y avait pas de différence significative dans la survie globale entre les deux traitements dans l'étude de confirmation exigée par les régulateurs américains comme condition de l'approbation accélérée pour Lumakras. Mais Amgen a déclaré que l'essai n'était pas conçu pour détecter une différence de survie.

La société teste également si le médicament pourrait être efficace contre le cancer du poumon à un stade plus précoce de la maladie, et a déclaré le mois dernier qu'une petite étude du Lumakras combiné à l'immunothérapie a révélé des taux élevés de toxicité hépatique et qu'une étude supplémentaire était nécessaire.

Des résultats plus détaillés de l'étude portant sur 345 patients, y compris la survie médiane sans progression - la durée jusqu'à ce que le cancer commence à s'aggraver - seront présentés lundi lors de la réunion annuelle de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) à Paris.

Les analystes de la Bourse, tels que Michael Yee chez Jefferies, ont déclaré que les investisseurs s'attendent à un avantage modeste d'environ deux mois pour le médicament d'Amgen par rapport à la chimiothérapie.

Amgen a déclaré que 33% des patients de l'essai du Lumakras ont présenté des effets secondaires graves tels que des diarrhées et des enzymes hépatiques élevées, contre 40% des patients sous chimiothérapie.

Le médicament est conçu pour cibler une forme mutée d'un gène appelé KRAS qui apparaît dans environ 13 % des cancers du poumon non à petites cellules, la forme la plus courante de la maladie, et moins fréquemment dans certaines autres tumeurs solides.

"Nous proposons le choix d'une pilule ... par rapport à une chimiothérapie qui implique d'aller à l'hôpital", a déclaré à Reuters Jean-Charles Soria, responsable de l'oncologie chez Amgen.

Lumakras a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine l'année dernière dans le cadre d'une procédure accélérée pour les patients atteints de cancer du poumon avancé présentant des mutations KRAS et dont la maladie s'est aggravée après un traitement par chimiothérapie ou d'autres médicaments.

L'agence a également demandé à Amgen d'étudier une dose plus faible de Lumakras, connue sous le nom chimique de sotorasib. La société a déclaré que ces résultats sont attendus au quatrième trimestre de cette année.

La FDA devrait prendre une décision d'approbation sur un médicament rival potentiel ciblant le KRAS, l'adagrasib de Mirati Therapeutics Inc, d'ici la mi-décembre.

En mai, Mirati a déclaré que l'adagrasib avait réduit les tumeurs chez 44 % des patients atteints d'un cancer du poumon avancé lors des essais cliniques, mais qu'il avait également provoqué des effets secondaires graves chez 43 % d'entre eux.

Lors de la réunion de l'ESMO cette semaine, Amgen présente également les premières données d'un essai de Lumakras en association avec d'autres médicaments anticancéreux pour les patients atteints de cancer colorectal.