Amilton AM rachète LFPI Asset Management et rejoint le Groupe LFPI

Amilton Asset Management annonce l’acquisition de la société de gestion LFPI Asset Management, spécialisée sur la gestion obligataire pour une clientèle institutionnelle. L’intégration de cette expertise obligataire va permettre au gestionnaire d'actifs, spécialisé en gestion actions et diversifiée, d’élargir son savoir-faire et de renforcer sa capacité à proposer des solutions d’investissement performantes et adaptées aux attentes de ses clients institutionnels, CGP et particuliers.Avec ce rapprochement, ses encours avoisineront 1,2 milliard d'euros.Cette acquisition s'accompagne de l'entrée du Groupe LFPI au capital du Groupe Amilton (60% du capital) aux côtés des Associés Fondateurs.Avec le soutien de son nouvel actionnaire de référence, le gestionnaire d'actifs entend accélérer son plan de développement en s'appuyant tant sur la croissance organique de ses activités que sur la poursuite de sa stratégie de croissance externe ambitieuse dans un secteur en profonde mutation.