Amilton AM recrute un nouveau gérant

Amilton Asset Management poursuit le renforcement de ses équipes de gestion avec l’arrivée de Lucas Strojny au poste de gérant au sein de son pôle de Gestion Diversifiée. Lucas Strojny était auparavant responsable de la gestion sous mandat chez C-Quadrat AM France (ex-Advenis Investment Managers), après plus de 6 années passées chez RMA AM (ex-FinanceCom AM), où il était en charge du développement de l’activité de multigestion alternative ainsi que de la gestion de fonds diversifiés.François Pascal, Directeur de la Gestion Diversifiée chez Amilton AM, a déclaré à cette occasion : " Son profil expérimenté et complémentaire nous permettront d'accompagner nos ambitions de développement sur la gestion multi classes d'actifs. Il prendra notamment en charge la gestion de plusieurs fonds de notre gamme et participera activement au lancement de nouvelles stratégies au cours de l'année 2019. "