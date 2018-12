Amilton Asset Management recrute un analyste-gérant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amilton Asset Management renforce son équipe de gestion Actions avec le recrutement de Sébastien Levavasseur au poste d’Analyste-Gérant. Avant de rejoindre le gestionnaire d'actifs, Sébastien Levavasseur a passé plus de 10 ans chez BDL Capital Management en tant qu’Analyste sur les stratégies long-short Actions spécialisé sur les secteurs de la consommation et des medtechs.Le recrutement d'analystes expérimentés, tels que Sébastien Levavasseur, vise à renforcer les compétences d'Amilton AM sur son expertise historique que constitue la gestion Actions européennes, en particulier sur les Small & Mid Caps.La société prévoit en outre d'élargir sa gamme de fonds Actions en lançant de nouvelles stratégies au cours de l'année 2019. Le recrutement d'un deuxième Analyste-Gérant expérimenté est d'ailleurs prévu en janvier prochain.Ce recrutement s'inscrit dans la dynamique de développement de la société de gestion qui a doublé ses encours à 800 millions d'euros au cours des trois dernières années et significativement renforcé ses effectifs.Titulaire d'un Master spécialisé Finance de l'ESCP, et d'un master Banque et Ingénierie Financière de la Toulouse Business School, Sébastien Levavasseur, 37 ans, a débuté sa carrière à la Société Générale au sein de l'équipe de Fusions-Acquisitions spécialisée sur les Technologies, Medias et Télécommunications (TMT), puis en tant qu'Analyste sur le secteur de la Consommation. En 2007, il rejoint BDL Capital Management.